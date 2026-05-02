Bengal Election Result: बंगाल में अगर BJP जीती तो क्या शेयर बाजार में आएगी तूफानी तेजी? जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

Bengal Election Result: शेयर बाजार में इस वक्त नजर सिर्फ चुनाव पर नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी चिंता तेल की कीमतों को लेकर है। चुनावी नतीजे थोड़ी देर के लिए बाजार में रौनक ला सकते हैं, लेकिन असली दिशा तय करेगा कच्चा तेल। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती है, तो बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। खासकर 4 मई को जब नतीजे आएंगे, उस दिन बाजार की चाल पर सबकी नजर रहेगी।