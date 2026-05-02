होर्मुज में दिखी भारत की पावर, ईरान-US के चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश कर रहा यह सुपरटैंकर

LPG Tanker India: स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो इन दिनों लगभग ठप पड़ा है, वहां से एक भारत से जुड़ा LPG टैंकर गुजरने की कोशिश कर रहा है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला ‘सर्व शक्ति’ नाम का टैंकर करीब 45 हजार टन LPG लेकर आगे बढ़ रहा है। यह वही गैस है जो देश के करोड़ों घरों में खाना पकाने के काम आती है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, यह टैंकर ईरान के पास लारक और केश्म द्वीपों के रास्ते ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ता दिखा है। जहाज ने यह भी संकेत दिया है कि वह भारत की तरफ आ रहा है और उस पर भारतीय क्रू मौजूद है।