Bank Death Claim Rules: परिवार को पैसा लेने में क्यों होती है परेशानी? जानिए पूरे नियम और आपका हक

लोगों में एक भ्रम अक्सर यह भी होता है कि नॉमिनी होना ही पैसे का असली मालिक होना है। लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहील पटेल के मुताबिक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 45ZA के तहत नॉमिनी बैंक से पैसा ले सकता है और इससे बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन नॉमिनी सिर्फ पैसा लेने वाला होता है, पैसे का कानूनी वारिस नहीं। यानी कि नॉमिनी सिर्फ पैसे का संरक्षक या ट्रस्टी होता है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून यानी सक्सेशन लॉ से तय होता है कि पैसे का असली हकदार कौन है या इसका कैसे बंटवारा किया जाए।