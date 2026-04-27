PF KYC Update: पीएफ खाते में नहीं की केवाईसी अपडेट तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम, जानिए प्रोसेस

PF KYC Update: अगर आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। EPFO आपके PF रिकॉर्ड को आधार डेटा से मिलान करता है। अगर नाम, जन्मतिथि या जेंडर में थोड़ा भी फर्क हुआ, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अभी KYC अपडेट कर लेने से भविष्य में पैसा निकालते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपनी पीएफ केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। EPF सदस्य UAN Member Portal के जरिए अपना नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसे जरूरी KYC विवरण अपडेट कर सकते हैं।