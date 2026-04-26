26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

AI से बन रहे फर्जी Adhaar-PAN! ऐसे पहचानें असली-नकली, वरना हो सकता है नुकसान

Fake Adhaar-PAN Alert: ChatGPT जैसे AI टूल्स से नकली आधार, PAN और दूसरे दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। ये देखने में असली लगते हैं लेकिन कानूनी रूप से फर्जी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Apr 26, 2026

Indian tax and pan card rule

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड

ChatGPT जैसे AI टूल्स उपयोग करना अब बहुत आसान हो गया है। इसलिए अब हर कोई इसे काम में लेता है। ये टूल्स तस्वीरें बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एडवांस AI मॉडल की मदद से नकली आधार कार्ड, PAN कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ये इतने असली दिखते हैं कि आम आदमी के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है।

AI नकली दस्तावेज कैसे बनाता है?

AI इमेज टूल्स किसी भी लिखे हुए प्रोम्ट के आधार पर पर तस्वीर तैयार कर देते हैं। अगर कोई लिखे कि मुझे आर्यभट्ट का आधार बनाकर दो उसका एड्रेस बाताए और रेंडम आधार नंबर लिखने को कहे तो ये AI टूल एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं जो देखने में बिल्कुल असली आधार जैसी लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ज्यादातर मामलों में प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर ऐसे नकली दस्तावेज बनाए गए हैं।

ओरिजनल आधार सिर्फ UIDAI से ही बन सकता है

यह जानना जरूरी है कि असली आधार कार्ड, PAN कार्ड जैसे असली डॉक्यूमेंट कोई भी AI टूल तैयार नहीं कर सकता लेकिन फर्जी नकल तैयार कर सकता है, जिसका गलत इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा सकता है। असली आधार कार्ड केवल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI से ही बन सकता है।

नकली आधार, PAN की पहचान कैसे करें

अगर कोई आपको आधार कार्ड दिखाए और आपको शक हो तो सबसे पहले उस पर दिया गया QR कोड स्कैन करें। असली आधार के QR कोड को स्कैन करने पर सही जानकारी सामने आती है। अगर QR कोड स्कैन ही न हो या गलत जानकारी दिखाए तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसके अलावा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर को ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है।

PAN कार्ड 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई किया जा सकता है। असली PAN कार्ड में सुरक्षा के लिए खास होलोग्राम और डिजाइन होते हैं। जो AI नहीं बना सकता।

इन गलतियों से जरूर बचें

साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार आपके दस्तावेज होते हैं। अपने पर्सनल दस्तावेज कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी अनजान लिंक पर बिना सोचे-समझे क्लिक करने से बचें। थर्ड पार्टी ऐप्स को अपनी फोटो गैलरी का एक्सेस देने से परहेज करें।

ये भी पढ़ें

परिजन की मृत्यु के बाद Aadhaar Card से हो सकता है लाखों का नुकसान, तुरंत करें यह जरूरी काम
कारोबार
UIDAI Warning: A Deceased Person's Aadhaar Can Become a Weapon for Fraud

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Apr 2026 02:39 pm

Hindi News / Business / AI से बन रहे फर्जी Adhaar-PAN! ऐसे पहचानें असली-नकली, वरना हो सकता है नुकसान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Meta Layoffs: नौकरी जाने से पहले 28 दिन का इंतजार, कर्मचारियों ने क्यों बताया ‘नर्क जैसा’

कारोबार

Adhaar Update Alert: 10 साल पुराना आधार फ्री में अपडेट करें, नहीं तो अटक सकते हैं जरूरी काम

Update Your 10-Year-Old Aadhaar for Free: Know the Complete Process
कारोबार

तकनीक बनी ‘दुश्मन’? एक्सिस बैंक ने 3000 कर्मियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Axis Bank
राष्ट्रीय

Fact check: Indigo में कर्मचारियों के लिए बैन हैं सिंदूर, तिलक, मंगलसूत्र और कलावा? जानिए क्या है सच्चाई

IndiGo controversy
कारोबार

Loan नहीं चुकाया तो क्या बैंक जब्त कर लेगा आपके सारे निवेश, जानिए क्या है नियम

Your Money Will Remain Safe Even Amidst Debt! What the Law Says About EPF, PPF, and NPS
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.