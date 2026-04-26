AI से बन रहे फर्जी Adhaar-PAN! ऐसे पहचानें असली-नकली, वरना हो सकता है नुकसान

ChatGPT जैसे AI टूल्स उपयोग करना अब बहुत आसान हो गया है। इसलिए अब हर कोई इसे काम में लेता है। ये टूल्स तस्वीरें बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एडवांस AI मॉडल की मदद से नकली आधार कार्ड, PAN कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ये इतने असली दिखते हैं कि आम आदमी के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है।