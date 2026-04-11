परिजन की मृत्यु के बाद Aadhaar Card से हो सकता है लाखों का नुकसान, तुरंत करें यह जरूरी काम

UIDAI ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए साफ कहा है कि परिवार के उस सदस्य के आधार के डीएक्टिवेशन की रिपोर्ट जरूर करें जिनकी मृत्यु हो चुकी है। संस्था का कहना है कि यह कदम उठाने से मृत व्यक्ति के आधार का गलत इस्तेमाल होने से रोका जा सकता है। UIDAI ने यह भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यह काम पूरी तरह डिजिटल है और घर बैठे myAadhaar पोर्टल के जरिए किया जा सकता है।