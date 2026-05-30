CEO’s Salary: एक दिन की 22.6 लाख रुपये सैलरी लेते हैं Infosys के सीईओ, उधर Mukesh Ambani ने 6 साल से नहीं लिया 1 भी रुपया वेतन

Infosys CEO Salary: देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओ कितना कमाते हैं? हर साल उनके वेतन में कितना इंक्रीमेंट होता है? ये सवाल कई लोगों के मन में हो सकते हैं। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख की बात करें, तो इनके सालाना पैकेज में वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 फीसदी का इंक्रीमेंट हुआ है। इससे पारेख का सालाना पैकेज 82.6 करोड़ रुपये (8.69 मिलियन डॉलर) पर पहुंच गया है। यानी सलिल पारेख का एक दिन का वेतन 22,63,013 रुपये है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।