30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

CEO’s Salary: एक दिन की 22.6 लाख रुपये सैलरी लेते हैं Infosys के सीईओ, उधर Mukesh Ambani ने 6 साल से नहीं लिया 1 भी रुपया वेतन

Mukesh Ambani Salary: मुकेश अंबानी ने 6 साल से कोई सैलरी नहीं ली है। वहीं, कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार की सैलरी 10.7 मिलियन डॉलर है। यानी रवि कुमार एक दिन में 27,84,716 रुपये कमाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

May 30, 2026

Infosys CEO Salary

Cognizant के सीईओ 1 दिन में 27.84 लाख रुपये कमाते हैं। (PC: AI)

Infosys CEO Salary: देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओ कितना कमाते हैं? हर साल उनके वेतन में कितना इंक्रीमेंट होता है? ये सवाल कई लोगों के मन में हो सकते हैं। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख की बात करें, तो इनके सालाना पैकेज में वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 फीसदी का इंक्रीमेंट हुआ है। इससे पारेख का सालाना पैकेज 82.6 करोड़ रुपये (8.69 मिलियन डॉलर) पर पहुंच गया है। यानी सलिल पारेख का एक दिन का वेतन 22,63,013 रुपये है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

स्टॉक ऑप्शंस से हुई सबसे ज्यादा कमाई

वित्त वर्ष 2025-26 में पारेख के कुल पारिश्रमिक का सबसे बड़ा हिस्सा 50.75 करोड़ रुपये का रहा, जो उन्हें अपने स्टॉक ऑप्शंस के उपयोग से प्राप्त हुआ। इसके अलावा, उन्हें 7.97 करोड़ रुपये का फिक्स्ड वेतन और 23.35 करोड़ रुपये का बोनस मिला। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि उनके सीईओ कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। पारेख का कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म होने जा रहा है। पारेख इन्फोसिस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नॉन-फाउंडर सीईओ हैं।

कॉग्निजेंट के सीईओ 1 दिन में कमाते हैं 27.84 लाख रुपये

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस यानी टीसीएस के सीईओ के. कृतिवासन की सैलरी भी 6 फीसदी बढ़कर 28.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। यानी वे हर दिन 7,69,863 रुपये कमा रहे हैं। वहीं, कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार की सैलरी 10.7 मिलियन डॉलर यानी 1.01 अरब रुपये है। यानी रवि कुमार एक दिन में 27,84,716 रुपये कमाते हैं।

लगातार 6 साल से मुकेश अंबानी नहीं ले रहे सैलरी

देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी पिछले 6 साल से कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक अंबानी ने रिलायंस से सैलरी, भत्ता, रिटायरमेंट लाभ, और स्टॉक ऑप्शन जैसे लाभों में से कुछ भी नहीं लिया है। इससे पहले उनकी सालाना सैलरी 15 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2008-09 से उन्होंने अपना सालाना वेतन 15 करोड़ रुपये पर सीमित कर रखा था। 12 साल तक उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जबकि रिलायंस के रेवेन्यू और मुनाफे में काफी इजाफा हुआ।

ये भी पढ़ें

Why Share Market Fall Today: निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, इन 4 कारणों से सेंसेक्स 1100 पॉइंट टूटा
कारोबार
Stock Market News

खबर शेयर करें:

Published on:

30 May 2026 12:03 pm

Hindi News / Business / CEO’s Salary: एक दिन की 22.6 लाख रुपये सैलरी लेते हैं Infosys के सीईओ, उधर Mukesh Ambani ने 6 साल से नहीं लिया 1 भी रुपया वेतन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

CNG Price Hike: गाड़ी चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल के बाद अब मुंबई में बढ़ गए CNG के दाम

Mumbai CNG Price Hike
कारोबार

LPG, UPI और PF से लेकर PAN तक, जून महीने में हो रहे हैं 8 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Changes from 1st June
कारोबार

Crude Oil मई में 19 फीसदी टूटा, Us-Iran के बीच पीस डील की उम्मीद से गिरे दाम, क्या 85 डॉलर से नीचे जाएंगे भाव?

WTI crude weekly fall
कारोबार

PPF Calculator: 30 की उम्र में शुरू करें निवेश और रिटायरमेंट पर पाएं 1.54 करोड़ रुपये, 12,500 रुपये महीना कराने होंगे जमा

Public Provident Fund
कारोबार

Why Share Market Fall Today: निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, इन 4 कारणों से सेंसेक्स 1100 पॉइंट टूटा

Stock Market News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.