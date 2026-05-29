Why Share Market Fall Today: निवेशकों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, इन 4 कारणों से सेंसेक्स 1100 पॉइंट टूटा

बाजार पर दबाव बढ़ाने वाला दूसरा बड़ा कारण भारतीय मौसम विभाग (IMD) का संशोधित मानसून अनुमान रहा। विभाग ने कहा है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश में सामान्य औसत (LPA) की लगभग 90 फीसदी बारिश होने की संभावना है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, कमजोर मानसून के संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि यदि बारिश सामान्य से कम रही और अल नीनो की स्थिति मजबूत हुई तो आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। इसी आशंका ने बाजार में व्यापक बिकवाली को जन्म दिया।