Stock Market: सिर्फ 3 महीने में भारतीयों ने शेयर बाजार में गंवा दिये 12.6 लाख करोड़ रुपये, लेकिन जिसने कोविड में खरीदा उसे अब भी मुनाफा

Stock Market Outlook: इस साल शेयर बाजार में बड़ी संख्या में रिटेल निवेशकों ने अपना काफी पैसा गंवाया है। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में ही निवेशकों को 12.6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। निवेशकों को समझ नहीं आ रहा कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। अब तो धैर्य भी जवाब देने लगा है। दरअसल, इस दौरान एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बना। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की हवा निकाल दी। निफ्टी मार्च तिमाही में 10 फीसदी से ज्यादा टूट गया, जो पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी गिरावटों में गिनी जा रही है।