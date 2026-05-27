Stock Market Holiday: बकरीद पर शेयर बाजार खुला रहेगा या नहीं, इस साल कब-कब बंद रहेगा मार्केट?

Stock Market Holiday: कल शेयर बाजार में छुट्टी है। (PC: ANI)
Stock Market: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को सपाट बंद हुआ है। ग्लोबल बाजारों के मिले-जुले संकेतों के कारण निवेशक सतर्क रुख अपनाएं हुए हैं। कल गुरुवार को शेयर बाजार में बकरीद के चलते छुट्टी रहेगी। इस सप्ताह ट्रेडिंग वीक छोटा होने के कारण भी आज का बाजार सीमित दायरे में रहा।
बीएसई और एनएसई ने 28 मई 2026 को बकरीद के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। इस कारण इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, एनडीएस आरएसटी और ट्राइ पार्टी रेपो सेगमेंट में कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा। मई महीने में यह दूसरा बाजार अवकाश है। इससे पहले 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बाजार बंद रहा था।
बीएसई सेंसेक्स आज 141 अंकों की गिरावट के साथ 75,867 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी-50 मात्र 6 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी का 23,900 से ऊपर का स्तर कायम है। इसके साथ ही बाजार में बैंकिंग शेयरों में गिरावट दिखी। बैंक निफ्टी 239 अंकों की गिरावट के साथ 54,853 के स्तर पर पहुंच गया।
पावर सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई पावर इंडेक्स इंट्रा-डे ट्रेड में नए रिकॉर्ड स्तर 8,439 तक पहुंच गया। पिछले दो महीनों में यह इंडेक्स करीब 24 फीसदी चढ़ चुका है। BHEL और CG Power जैसे शेयर भी अपने नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। मजबूत मांग और कंपनियों की अच्छी ऑर्डर बुक को इस तेजी की बड़ी वजह माना जा रहा है।
|क्र. स.
|अवकाश / त्योहार
|तारीख
|दिन
|1
|बकरीद
|28-मई-2026
|गुरुवार
|2
|मुहर्रम
|26-जून-2026
|शुक्रवार
|3
|गणेश चतुर्थी
|14-सितंबर-2026
|सोमवार
|4
|महात्मा गांधी जयंती
|02-अक्टूबर-2026
|शुक्रवार
|5
|दशहरा
|20-अक्टूबर-2026
|मंगलवार
|6
|दिवाली
|10-नवंबर-2026
|मंगलवार
|7
|प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव
|24-नवंबर-2026
|मंगलवार
|8
|क्रिसमस
|25-दिसंबर-2026
|शुक्रवार
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के अनुसार 28 मई को कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार सुबह के सत्र में बंद रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि, शाम के सत्र में कारोबार दोबारा शुरू किया जाएगा। शाम 5 बजे से रात 11:30 तक ट्रेडिंग जारी रहेगी।
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