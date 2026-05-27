Stock Market Holiday: बकरीद पर शेयर बाजार खुला रहेगा या नहीं, इस साल कब-कब बंद रहेगा मार्केट?

पावर सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई पावर इंडेक्स इंट्रा-डे ट्रेड में नए रिकॉर्ड स्तर 8,439 तक पहुंच गया। पिछले दो महीनों में यह इंडेक्स करीब 24 फीसदी चढ़ चुका है। BHEL और CG Power जैसे शेयर भी अपने नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। मजबूत मांग और कंपनियों की अच्छी ऑर्डर बुक को इस तेजी की बड़ी वजह माना जा रहा है।