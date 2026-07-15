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Shree Cement Share Price: ABB India, CG Power समेत इन 5 कंपनियों के शेयर उछले, जानिए कितनी है शेयर प्राइस

CG Power Share Price: शेयर बाजार में तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट-50 के कई प्रमुख शेयरों में 4 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। इसमें एबीबी इंडिया, सीमेंस एनर्जी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, सीजी पावर और श्री सीमेंट शामिल हैं।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 15, 2026

Nifty Next-50 Gainers

Siemens Energy के शेयर में तेजी आई है। (फोटो: AI)

Hyundai Motor Share Price: भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में खरीदारी हुई। बढ़त वाले शेयरों में इलेक्ट्रिकल एवं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और सीमेंट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां एबीबी इंडिया, सीमेंस एनर्जी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, सीजी पावर और श्री सीमेंट है।

कंपनीकारोबार के दौरान बढ़तमार्केट कैप (₹ करोड़)52 हफ्ते का उच्च स्तर52 हफ्ते का निचला स्तर
ABB India4.86% 1,53,093.217,822.504,637.50
Siemens Energy India2.48% 1,23,755.443,968.002,115.00
Hyundai Motor India2.43% 1,63,166.382,890.001,658.00
CG Power & Industrial Solutions2.32% 1,47,347.18980.90525.50
Shree Cement2.36% 97,021.1332,490.0022,550.00

एबीबी इंडिया (ABB India Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर 4.86 फीसदी या 335 रुपये की बढ़त के साथ 7,227 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.73 फीसदी, 1 महीने में 4.40 फीसदी और 1 साल में 28.87 फीसदी का रिटर्न दिया है।

सीमेंस एनर्जी (Siemens Energy Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर 2.48 फीसदी या 84.20 रुपये की बढ़त के साथ 3,473.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.53 फीसदी, 1 महीने में -2.08 फीसदी और 1 साल में 13.87 फीसदी का रिटर्न दिया है।

हुंडई मोटर (Hyundai Motor Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर 2.43 फीसदी या 47.60 रुपये की बढ़त के साथ 2,007.30 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 4.76 फीसदी, 1 महीने में -1.08 फीसदी और 1 साल में -6.70 फीसदी का रिटर्न दिया है।

सीजी पावर (CG Power Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 17 मिनट पर 2.32 फीसदी या 21.20 रुपये की बढ़त के साथ 935.05 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 2.97 फीसदी, 1 महीने में -0.04 फीसदी और 1 साल में 38.03 फीसदी का रिटर्न दिया है।

श्री सीमेंट (Shree Cement Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 19 मिनट पर 2.36 फीसदी या 620 रुपये की बढ़त के साथ 26,900 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.82 फीसदी, 1 महीने में 8.36 फीसदी और 1 साल में -13.45 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

15 Jul 2026 03:04 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:04 pm

Hindi News / Business / Shree Cement Share Price: ABB India, CG Power समेत इन 5 कंपनियों के शेयर उछले, जानिए कितनी है शेयर प्राइस

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