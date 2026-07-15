Shree Cement Share Price: ABB India, CG Power समेत इन 5 कंपनियों के शेयर उछले, जानिए कितनी है शेयर प्राइस

Siemens Energy के शेयर में तेजी आई है। (फोटो: AI)
Hyundai Motor Share Price: भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में खरीदारी हुई। बढ़त वाले शेयरों में इलेक्ट्रिकल एवं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और सीमेंट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां एबीबी इंडिया, सीमेंस एनर्जी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, सीजी पावर और श्री सीमेंट है।
|कंपनी
|कारोबार के दौरान बढ़त
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 हफ्ते का उच्च स्तर
|52 हफ्ते का निचला स्तर
|ABB India
|4.86%
|1,53,093.21
|7,822.50
|4,637.50
|Siemens Energy India
|2.48%
|1,23,755.44
|3,968.00
|2,115.00
|Hyundai Motor India
|2.43%
|1,63,166.38
|2,890.00
|1,658.00
|CG Power & Industrial Solutions
|2.32%
|1,47,347.18
|980.90
|525.50
|Shree Cement
|2.36%
|97,021.13
|32,490.00
|22,550.00
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर 4.86 फीसदी या 335 रुपये की बढ़त के साथ 7,227 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 6.73 फीसदी, 1 महीने में 4.40 फीसदी और 1 साल में 28.87 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 13 मिनट पर 2.48 फीसदी या 84.20 रुपये की बढ़त के साथ 3,473.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.53 फीसदी, 1 महीने में -2.08 फीसदी और 1 साल में 13.87 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर 2.43 फीसदी या 47.60 रुपये की बढ़त के साथ 2,007.30 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 4.76 फीसदी, 1 महीने में -1.08 फीसदी और 1 साल में -6.70 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 17 मिनट पर 2.32 फीसदी या 21.20 रुपये की बढ़त के साथ 935.05 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 2.97 फीसदी, 1 महीने में -0.04 फीसदी और 1 साल में 38.03 फीसदी का रिटर्न दिया है।
यह शेयर दोपहर 2 बजकर 19 मिनट पर 2.36 फीसदी या 620 रुपये की बढ़त के साथ 26,900 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.82 फीसदी, 1 महीने में 8.36 फीसदी और 1 साल में -13.45 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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