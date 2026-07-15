Shree Cement Share Price: ABB India, CG Power समेत इन 5 कंपनियों के शेयर उछले, जानिए कितनी है शेयर प्राइस

Hyundai Motor Share Price: भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बीच निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में खरीदारी हुई। बढ़त वाले शेयरों में इलेक्ट्रिकल एवं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और सीमेंट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां एबीबी इंडिया, सीमेंस एनर्जी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, सीजी पावर और श्री सीमेंट है।