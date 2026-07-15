HDFC Life Share Price: SBI Life, UltraTech समेत इन 5 शेयरों में तेजी, जानिए 1 महीने का रिटर्न

SBI Life Share Price Rise: भारतीय शेयर बाजार ने आज तेज शुरुआत की है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 दोनों में बढ़त देखी जा रही है। इस बीच निफ्टी-50 के कई बड़े और चर्चित शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। नीचे इन सभी शेयरों का प्रदर्शन और प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं।