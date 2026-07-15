HDFC Life Share Price: SBI Life, UltraTech समेत इन 5 शेयरों में तेजी, जानिए 1 महीने का रिटर्न

Shriram Finance के शेयर में तेजी आई। (फोटो: AI)
SBI Life Share Price Rise: भारतीय शेयर बाजार ने आज तेज शुरुआत की है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 दोनों में बढ़त देखी जा रही है। इस बीच निफ्टी-50 के कई बड़े और चर्चित शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। नीचे इन सभी शेयरों का प्रदर्शन और प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं।
|कंपनी
|शुरुआती कारोबार की तेजी
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह हाई
|52 सप्ताह लो
|UltraTech Cement
|2.73%
|3,48,075.04
|13,110.00
|10,325.00
|Shriram Finance
|2.62%
|2,44,820.82
|1,108.00
|566.50
|HDFC Life
|2.41%
|1,23,765.90
|815.00
|543.00
|Eternal
|2.08%
|2,81,693.74
|368.45
|212.60
|SBI Life
|1.89%
|1,88,117.63
|2,132.00
|1,700.40
यह शेयर सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर 2.73 फीसदी या 314 रुपये की तेजी के साथ 11,810 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 4.03 फीसदी, 1 महीने में 3.00 फीसदी और 1 साल में -5.54 फीसदी रिटर्न दिया है।
श्रीराम फाइनेंस का शेयर सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर 2.62 फीसदी या 26.60 रुपये की तेजी के साथ 1,040.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.57 फीसदी, 1 महीने में 3.98 फीसदी और 1 साल में 52.02 फीसदी रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 10 बजकर 53 मिनट पर 2.41 फीसदी या 13.40 रुपये की तेजी के साथ 568.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.35 फीसदी, 1 महीने में -2.14 फीसदी और 1 साल में -24.85 फीसदी रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर 2.08 फीसदी या 5.95 रुपये की तेजी के साथ 292.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 1.81 फीसदी, 1 महीने में 15.83 फीसदी और 1 साल में 9.55 फीसदी रिटर्न दिया है।
यह शेयर सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर 1.89 फीसदी या 34.80 रुपये की तेजी के साथ 1,875.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 4.81 फीसदी, 1 महीने में 6.57 फीसदी और 1 साल में 2.76 फीसदी रिटर्न दिया है।
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