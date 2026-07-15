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HDFC Life Share Price: SBI Life, UltraTech समेत इन 5 शेयरों में तेजी, जानिए 1 महीने का रिटर्न

UltraTech Cement Share Price Rise: हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। इस बढ़त का असर निफ्टी-50 के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसे शेयरों में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 15, 2026

Nifty-50 Top Gainers List

Shriram Finance के शेयर में तेजी आई। (फोटो: AI)

SBI Life Share Price Rise: भारतीय शेयर बाजार ने आज तेज शुरुआत की है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 दोनों में बढ़त देखी जा रही है। इस बीच निफ्टी-50 के कई बड़े और चर्चित शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। नीचे इन सभी शेयरों का प्रदर्शन और प्रमुख आंकड़े दिए गए हैं।

कंपनीशुरुआती कारोबार की तेजीमार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह हाई52 सप्ताह लो
UltraTech Cement2.73% 3,48,075.0413,110.0010,325.00
Shriram Finance2.62% 2,44,820.821,108.00566.50
HDFC Life2.41% 1,23,765.90815.00543.00
Eternal2.08% 2,81,693.74368.45212.60
SBI Life1.89% 1,88,117.632,132.001,700.40

अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement Share Price)

यह शेयर सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर 2.73 फीसदी या 314 रुपये की तेजी के साथ 11,810 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 4.03 फीसदी, 1 महीने में 3.00 फीसदी और 1 साल में -5.54 फीसदी रिटर्न दिया है।

श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance Share Price)

श्रीराम फाइनेंस का शेयर सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर 2.62 फीसदी या 26.60 रुपये की तेजी के साथ 1,040.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.57 फीसदी, 1 महीने में 3.98 फीसदी और 1 साल में 52.02 फीसदी रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी लाइफ (HDFC Life Share Price)

यह शेयर सुबह 10 बजकर 53 मिनट पर 2.41 फीसदी या 13.40 रुपये की तेजी के साथ 568.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.35 फीसदी, 1 महीने में -2.14 फीसदी और 1 साल में -24.85 फीसदी रिटर्न दिया है।

ईटरनल शेयर (Eternal Share Price)

यह शेयर सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर 2.08 फीसदी या 5.95 रुपये की तेजी के साथ 292.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 1.81 फीसदी, 1 महीने में 15.83 फीसदी और 1 साल में 9.55 फीसदी रिटर्न दिया है।

एसबीआई लाइफ शेयर (SBI Life Share Price)

यह शेयर सुबह 10 बजकर 56 मिनट पर 1.89 फीसदी या 34.80 रुपये की तेजी के साथ 1,875.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 4.81 फीसदी, 1 महीने में 6.57 फीसदी और 1 साल में 2.76 फीसदी रिटर्न दिया है।

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Updated on:

15 Jul 2026 11:55 am

Published on:

15 Jul 2026 11:55 am

Hindi News / Business / HDFC Life Share Price: SBI Life, UltraTech समेत इन 5 शेयरों में तेजी, जानिए 1 महीने का रिटर्न

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