14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Share Market News

Why Share Market Fall Today: बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 560 अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

Share Market Today: कच्चे तेल में तेज उछाल, अमेरिका-ईरान तनाव, रुपये में गिरावट और महंगाई से जुड़ी चिंताओं के चलते आज शेयर मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 14, 2026

Why share market fall today

Share Market आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)

Share Market Fall Reason: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.72 फीसदी या 561 अंक की गिरावट के साथ 77,054 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.66 फीसदी या 158 अंक की गिरावट के साथ 24,052 पर बंद हुआ है। सबसे अधिक गिरावट रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, ऑटो, आईटी और फाइनेंशियल शेयरों में दर्ज हुई है। इससे पहले पिछले तीन कारोबारी सत्रों में बाजार में बढ़त दर्ज हुई थी। आज निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.44 फीसदी और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1 फीसदी गिरकर बंद हुई है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

निफ्टी-50 के ये शेयर सबसे अधिक टूटे

क्यों आई बाजार में आज गिरावट?

मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव

इस समय बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता मिडिल ईस्ट की स्थिति है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े ईरानी व्यापार पर नई रोक लगाने का ऐलान किया है। वहीं, हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी हैं। ऐसे हालात से दुनिया भर के निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं।

कच्चा तेल महंगा होने से बढ़ी परेशानी

भूराजनीतिक तनाव का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर 4.84 फीसदी चढ़कर 87.28 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है, महंगाई पर दबाव आता है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक 84-85 डॉलर के आसपास बना रहता है तो भारत के भुगतान संतुलन और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। इससे बाजार में निवेशकों का सेंटीमेंट डाउन है।

महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों को लेकर चिंता

जून में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंच गई। यह जनवरी 2025 के बाद पहली बार है, जब महंगाई आरबीआई के 4 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर निकली है। पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी प्रमुख वजह रही। बाजार को डर है कि अगर महंगाई लगातार ऊंची रहती है तो आगे चलकर ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा सकता है। महंगाई फिलहाल आरबीआई की 2 से 6 फीसदी की तय सीमा के भीतर है। हालांकि, मौसम और अल नीनो जैसे जोखिमों पर नजर रखना जरूरी होगा।

व्यापार घाटा और रुपये की कमजोरी

महंगाई के साथ-साथ भारत का व्यापार घाटा भी चिंता बढ़ा रहा है। जून में देश का व्यापार घाटा बढ़कर 30.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले पांच महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक, ऊंची कमोडिटी कीमतों के कारण आयात बिल तेजी से बढ़ा। हालांकि, निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसकी रफ्तार आयात से कम रही। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखना जरूरी है। वित्त वर्ष 2027 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के कम से कम 1 फीसदी तक पहुंच सकता है।

उधर, शुरुआती कारोबार में रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42 पैसे टूटकर 96.10 पर पहुंच गया। अगर रुपये पर दबाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी तेज हो सकती है। अमेरिकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भी विदेशी निवेश प्रवाह के लिए चुनौती बन सकती है।

पहली तिमाही के नतीजे

अब बाजार की अगली दिशा काफी हद तक कंपनियों के अप्रैल-जून तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगी। निवेशक सिर्फ मुनाफे के आंकड़े नहीं, बल्कि कंपनियों के भविष्य को लेकर दिए जाने वाले संकेतों पर भी नजर रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट संकट और महंगे कच्चे तेल की वजह से कंपनियों की कमाई पर दबाव बढ़ सकता है। कुछ जानकारों का अनुमान है कि कॉरपोरेट आय में मजबूत सुधार वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही से पहले देखने को नहीं मिलेगा।

Adani Power Share Price: Adani Green, Adani Energy और डिविस लैब के शेयर 5% तक उछले, जानिए क्या है PE रेश्यो

ये भी पढ़ें
Divi's Laboratories Share Price

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 03:47 pm

Published on:

14 Jul 2026 03:37 pm

Hindi News / Business / Share Market News / Why Share Market Fall Today: बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 560 अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

बड़ी खबरें

View All

Share Market News

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bajaj Consumer Share Price: NACL Industries और Essar Shipping समेत इन शेयरों में आई 10% तक की गिरावट, जानिए कैसा है पिछला रिटर्न

NSE Smallcap Share Fall
कारोबार

HCL Tech Share Price: 4% से ज्यादा टूटा एचसीएल का शेयर, AI डेटा सेंटर में बड़े निवेश की घोषणा के बाद भी क्यों आई गिरावट?

HCLTech Share Price Fall Reason
कारोबार

Adani Power Share Price: Adani Green, Adani Energy और डिविस लैब के शेयर 5% तक उछले, जानिए क्या है PE रेश्यो

Divi's Laboratories Share Price
कारोबार

HDFC AMC Share Price: Canara Bank, Lodha Developers के शेयरों में आई 3% की गिरावट, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

Nifty Next 50 Share Losers List
कारोबार

Bajaj Auto Share Price: HCL Tech और IndiGo समेत इन 5 दिग्गज शेयरों में आई बिकवाली, जानिए कितने गिर गए दाम

Share Market Update
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.