Why Share Market Fall Today: बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 560 अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

भूराजनीतिक तनाव का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर 4.84 फीसदी चढ़कर 87.28 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 90 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ता है, महंगाई पर दबाव आता है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक 84-85 डॉलर के आसपास बना रहता है तो भारत के भुगतान संतुलन और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। इससे बाजार में निवेशकों का सेंटीमेंट डाउन है।