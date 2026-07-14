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Adani Power Share Price: Adani Green, Adani Energy और डिविस लैब के शेयर 5% तक उछले, जानिए क्या है PE रेश्यो

Adani Energy Solutions Share Price: अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। डिविस लैब और जायडस लाइफसाइंस के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 14, 2026

Divi's Laboratories Share Price

Divi's Laboratories के शेयर में तेजी आई है। (PC; AI)

Adani Green Energy Share Price: बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.58 फीसदी या 447 अंक की गिरावट के साथ 77,175 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.53 फीसदी या 129 अंक की गिरावट के साथ 24,078 पर ट्रेड करता दिखा। दूसरी तरफ कई शेयरों में आज अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, डिविस लैब और जायडस लाइफसाइंस के शेयर दिखाई दिए।

कंपनीशेयर प्राइसकारोबार के दौरान तेजीP/E रेश्यो
अडानी पावर₹226.66▲ 5.20% (+₹11.20)32.03
अडानी ग्रीन एनर्जी₹1,606.00▲ 3.82% (+₹59.00)162.25
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस₹1,698.00▲ 3.29% (+₹54.10)82.57
डिविस लैब₹7,143.50▲ 2.95% (+₹205.00)71.73
जायडस लाइफसाइंस₹1,144.70▲ 1.18% (+₹13.40)22.45

अडानी पावर (Adani Power Share Price)

यह शेयर दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर 5.20 फीसदी या 11.20 रुपये की बढ़त के साथ 226.66 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 4 फीसदी, 1 महीने में 1.67 फीसदी और 1 साल में 86.04 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 32.03 है।

अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Price)

यह शेयर दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर 3.82 फीसदी या 59 रुपये की बढ़त के साथ 1606 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 5.86 फीसदी, 1 महीने में 8.23 फीसदी और 1 साल में 56.74 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 162.25 है।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions Share Price)

यह शेयर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर 3.29 फीसदी या 54.10 रुपये की बढ़त के साथ 1698 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 3.21 फीसदी, 1 महीने में 14.39 फीसदी और 1 साल में 93.53 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 82.57 है।

डिविस लैब (Divi's Laboratories Share Price)

डिविस लैब का शेयर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर 2.95 फीसदी या 205 रुपये की बढ़त के साथ 7,143.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने एक वीक में 5.49 फीसदी, 1 महीने में 7.62 फीसदी और 1 साल में 5.38 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 71.73 है।

जायडस लाइफसाइंस (Zydus Lifesciences Share Price)

जायडस लाइफसाइंस का शेयर दोपहर 12 बजकर 42 मिनट पर 1.18 फीसदी या 13.40 रुपये की बढ़त के साथ 1144.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -0.70 फीसदी, 1 महीने में 3.64 फीसदी और 1 साल में 18.22 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 22.45 है।

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Updated on:

14 Jul 2026 01:24 pm

Published on:

14 Jul 2026 01:20 pm

Hindi News / Business / Adani Power Share Price: Adani Green, Adani Energy और डिविस लैब के शेयर 5% तक उछले, जानिए क्या है PE रेश्यो

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