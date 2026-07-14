Adani Power Share Price: Adani Green, Adani Energy और डिविस लैब के शेयर 5% तक उछले, जानिए क्या है PE रेश्यो

Adani Green Energy Share Price: बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.58 फीसदी या 447 अंक की गिरावट के साथ 77,175 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.53 फीसदी या 129 अंक की गिरावट के साथ 24,078 पर ट्रेड करता दिखा। दूसरी तरफ कई शेयरों में आज अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, डिविस लैब और जायडस लाइफसाइंस के शेयर दिखाई दिए।