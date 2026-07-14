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HDFC AMC Share Price: Canara Bank, Lodha Developers के शेयरों में आई 3% की गिरावट, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

Canara Bank Share Price: शेयर बाजार में आज बैंकिंग और फाइनेंस के शेयरों पर ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में निफ्टी नेक्स्ट-50 के HDFC AMC, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और केनरा बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 14, 2026

Nifty Next 50 Share Losers List

Lodha Developers के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। (फोटो: AI)

Hindustan Aeronautics Share Price Fall: शेयर बाजार में शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान आज एनएसई के निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसमें बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा गिरावट HDFC AMC, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और लोढ़ा डेवलपर्स में देखने को मिली। इनमें 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और केनरा बैंक में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दिखी।

Nifty Next-50 में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर

कंपनी का नामशुरुआती कारोबार में गिरावटकुल मार्केट कैप (₹ करोड़)52 सप्ताह का उच्चतम स्तर52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
HDFC AMC3.89%1,13,327.35₹2,967.25 ₹2,205.60
Cholamandalam Investment3.30%1,49,270.87₹1,875.00 ₹1,299.40
Lodha Developers 3.25%1,15,934.92₹1,461.50 ₹650.80
Hindustan Aeronautics2.29%2,94,796.02₹4,978.00₹3,479.10
Canara Bank2.10%1,14,770.95₹162.89₹103.55

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट (HDFC AMC Share Price)

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का शेयर सुबह 10 बजकर 39 मिनट पर एनएसई पर 3.89 फीसदी या 106.80 रुपये की गिरावट के साथ 2,642.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -5.08 फीसदी, 1 महीने में 7.58 फीसदी और 1 साल में 3.78 फीसदी रिटर्न दिया है।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट (Cholamandalam Invest. Share Price)

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का शेयर सुबह 10 बजकर 44 मिनट पर एनएसई पर 3.30 फीसदी या 59.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,751.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -5.54 फीसदी, 1 महीने में 11.65 फीसदी और 1 साल में 14.55 फीसदी रिटर्न दिया है।

लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers Share Price)

लोढ़ा डेवलपर्स का शेयर सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर एनएसई पर 3.25 फीसदी या 39 रुपये की गिरावट के साथ 1,159.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 5.25 फीसदी, 1 महीने में 29.03 फीसदी और 1 साल में -18.26 फीसदी रिटर्न दिया है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics Share Price)

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का शेयर सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर एनएसई पर 2.29 फीसदी या 103.30 रुपये की गिरावट के साथ 4,408 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.10 फीसदी, 1 महीने में 5.07 फीसदी और 1 साल में -9.85 फीसदी रिटर्न दिया है।

केनरा बैंक (Canara Bank Share Price)

केनरा बैंक का शेयर सुबह 11 बजकर 01 मिनट पर एनएसई पर 2.10 फीसदी या 2.72 रुपये की गिरावट के साथ 126.61 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.25 फीसदी, 1 महीने में -3.86 फीसदी और 1 साल में 11.37 फीसदी रिटर्न दिया है।

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Updated on:

14 Jul 2026 12:05 pm

Published on:

14 Jul 2026 12:05 pm

Hindi News / Business / HDFC AMC Share Price: Canara Bank, Lodha Developers के शेयरों में आई 3% की गिरावट, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

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