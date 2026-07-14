HDFC AMC Share Price: Canara Bank, Lodha Developers के शेयरों में आई 3% की गिरावट, जानिए पिछले 1 साल का रिटर्न

Lodha Developers के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। (फोटो: AI)
Hindustan Aeronautics Share Price Fall: शेयर बाजार में शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान आज एनएसई के निफ्टी नेक्स्ट-50 के कुछ प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसमें बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा गिरावट HDFC AMC, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और लोढ़ा डेवलपर्स में देखने को मिली। इनमें 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। इसके अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और केनरा बैंक में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दिखी।
|कंपनी का नाम
|शुरुआती कारोबार में गिरावट
|कुल मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्चतम स्तर
|52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर
|HDFC AMC
|3.89%
|1,13,327.35
|₹2,967.25
|₹2,205.60
|Cholamandalam Investment
|3.30%
|1,49,270.87
|₹1,875.00
|₹1,299.40
|Lodha Developers
|3.25%
|1,15,934.92
|₹1,461.50
|₹650.80
|Hindustan Aeronautics
|2.29%
|2,94,796.02
|₹4,978.00
|₹3,479.10
|Canara Bank
|2.10%
|1,14,770.95
|₹162.89
|₹103.55
एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का शेयर सुबह 10 बजकर 39 मिनट पर एनएसई पर 3.89 फीसदी या 106.80 रुपये की गिरावट के साथ 2,642.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -5.08 फीसदी, 1 महीने में 7.58 फीसदी और 1 साल में 3.78 फीसदी रिटर्न दिया है।
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का शेयर सुबह 10 बजकर 44 मिनट पर एनएसई पर 3.30 फीसदी या 59.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,751.10 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में -5.54 फीसदी, 1 महीने में 11.65 फीसदी और 1 साल में 14.55 फीसदी रिटर्न दिया है।
लोढ़ा डेवलपर्स का शेयर सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर एनएसई पर 3.25 फीसदी या 39 रुपये की गिरावट के साथ 1,159.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 5.25 फीसदी, 1 महीने में 29.03 फीसदी और 1 साल में -18.26 फीसदी रिटर्न दिया है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का शेयर सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर एनएसई पर 2.29 फीसदी या 103.30 रुपये की गिरावट के साथ 4,408 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 0.10 फीसदी, 1 महीने में 5.07 फीसदी और 1 साल में -9.85 फीसदी रिटर्न दिया है।
केनरा बैंक का शेयर सुबह 11 बजकर 01 मिनट पर एनएसई पर 2.10 फीसदी या 2.72 रुपये की गिरावट के साथ 126.61 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 1.25 फीसदी, 1 महीने में -3.86 फीसदी और 1 साल में 11.37 फीसदी रिटर्न दिया है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग