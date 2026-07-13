Adani Enterprises share Price: Goldman Sachs ने RIL, अडानी पावर, एचडीएफसी बैंक और इंडिगो समेत इन 15 शेयरों पर जताया भरोसा

HDFC Bank Share Price: भारतीय शेयर बाजार को लेकर दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश का रुख फिर से सकारात्मक हो गया है। कुछ महीने पहले तक बाजार को लेकर सतर्क नजरिया रखने वाले इस विदेशी ब्रोकरेज का अब मानना है कि निफ्टी अगले साल जून तक 26,500 अंक के स्तर पर पहुंच सकता है। यह स्तर निफ्टी के मौजूदा रिकॉर्ड हाई 26,373 से भी ऊपर है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई संकेत अब पहले के मुकाबले बेहतर दिख रहे हैं। कमोडिटी की कीमतों में नरमी, रुपये में स्थिरता, घरेलू मांग का मजबूत बने रहना और कंपनियों के दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीद से शेयर बाजार का माहौल सुधर रहा है। ऐसे में निफ्टी में मौजूदा स्तर से करीब 10 फीसदी तक तेजी की संभावना बनती दिख रही है।