TCS Share Price: HCL Tech, Infosys और टीसीएस समेत इन शेयरों में दिखी 6% तक की तेजी, जानिए पिछले 1 महीने में कितना दिया रिटर्न

HCL Tech Share Price: शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आई है। बीएसई सेंसेक्स आज 606 अंक गिरकर खुला था। दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर यह 0.10 फीसदी या 74 अंक की बढ़त के साथ 77,644 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.04 फीसदी या 9.75 अंक की बढ़त के साथ 24,214 पर ट्रेड करता दिखा। निफ्टी-50 के टॉप गेनर्स में आईटी शेयरों की भरमार दिखाई दी है। टॉप-4 में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के शेयर दिखे।