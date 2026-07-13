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DMart Share Price: Godrej, HDFC AMC और डीमार्ट समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या रह गईं कीमतें

Jindal Steel Share Price: शेयर बाजार में जारी गिरावट के कारण निफ्टी नेक्स्ट-50 के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart), लोढ़ा डेवलपर्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, जिंदल स्टील और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर इसमें शामिल हैं।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 13, 2026

Stock Market Fall Share list

Godrej Consumer के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। (फोटो: AI)

HDFC AMC Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। इस गिरावट में निफ्टी नेक्स्ट-50 के एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart), लोधा डेवलपर्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, जिंदल स्टील और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर भी शामिल दिखे। आइए जानते हैं सुबह के कारोबार में इन शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा।

कंपनी1 सप्ताह का रिटर्न (1W)1 महीने का रिटर्न (1M)कुल मार्केट कैप (₹ करोड़)P/E रेश्यो
Avenue Supermarts (DMart)-2.08%-0.34%2,59,541.7287.06
Lodha Developers Limited8.58%32.31%1,18,452.6335.65
HDFC Asset Management Company-2.48%10.12%1,15,933.5641.41
Jindal Steel Limited-2.53%-10.08%1,05,517.9131.77
Godrej Consumer Products-2.39%3.97%1,09,927.1759.83

एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 37 मिनट पर कारोबार के दौरान एवेन्यू सुपरमर्ट्स (DMart) का शेयर 2.54 फीसदी या 103.50 रुपये की गिरावट के साथ 3,977.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,012.80 रुपये का उच्च स्तर और 3,908.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।

लोढ़ा डेवलपर्स(Lodha Developers Share Price)

आज सुबह 10 बजकर 39 मिनट पर इसका शेयर 2.53 फीसदी या 30.85 रुपये की गिरावट के साथ 1,189.90 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,219.95 रुपये का उच्च स्तर और 1,188.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट (HDFC AMC Share Price)

सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर इसका शेयर 2.05 फीसदी या 56.60 रुपये की गिरावट के साथ 2,704.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 2,751.00 रुपये का उच्च स्तर और 2,693.70 रुपये का निचला स्तर छुआ।

जिंदल स्टील (Jindal Steel Share Price)

सुबह 10 बजकर 43 मिनट पर जिंदल स्टील का शेयर 1.60 फीसदी या 16.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,034.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,044.30 रुपये का उच्च स्तर और 1,010.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।

गोदरेज कंज्यूमर (Godrej Consumer Share Price)

सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर 1.30 फीसदी या 14.10 रुपये की गिरावट के साथ 1,074.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,079.70 रुपये का उच्च स्तर और 1,070.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।

Why Share Market Fall Today: शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली, सेंसेक्स 600 पॉइंट टूटा, जानिए इस गिरावट के 6 बड़े कारण

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Updated on:

13 Jul 2026 12:31 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:31 pm

Hindi News / Business / DMart Share Price: Godrej, HDFC AMC और डीमार्ट समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या रह गईं कीमतें

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