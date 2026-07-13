DMart Share Price: Godrej, HDFC AMC और डीमार्ट समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या रह गईं कीमतें

Godrej Consumer के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। (फोटो: AI)
HDFC AMC Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। इस गिरावट में निफ्टी नेक्स्ट-50 के एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart), लोधा डेवलपर्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, जिंदल स्टील और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर भी शामिल दिखे। आइए जानते हैं सुबह के कारोबार में इन शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा।
|कंपनी
|1 सप्ताह का रिटर्न (1W)
|1 महीने का रिटर्न (1M)
|कुल मार्केट कैप (₹ करोड़)
|P/E रेश्यो
|Avenue Supermarts (DMart)
|-2.08%
|-0.34%
|2,59,541.72
|87.06
|Lodha Developers Limited
|8.58%
|32.31%
|1,18,452.63
|35.65
|HDFC Asset Management Company
|-2.48%
|10.12%
|1,15,933.56
|41.41
|Jindal Steel Limited
|-2.53%
|-10.08%
|1,05,517.91
|31.77
|Godrej Consumer Products
|-2.39%
|3.97%
|1,09,927.17
|59.83
आज सुबह 10 बजकर 37 मिनट पर कारोबार के दौरान एवेन्यू सुपरमर्ट्स (DMart) का शेयर 2.54 फीसदी या 103.50 रुपये की गिरावट के साथ 3,977.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 4,012.80 रुपये का उच्च स्तर और 3,908.00 रुपये का निचला स्तर छुआ।
आज सुबह 10 बजकर 39 मिनट पर इसका शेयर 2.53 फीसदी या 30.85 रुपये की गिरावट के साथ 1,189.90 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,219.95 रुपये का उच्च स्तर और 1,188.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।
सुबह 10 बजकर 41 मिनट पर इसका शेयर 2.05 फीसदी या 56.60 रुपये की गिरावट के साथ 2,704.60 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 2,751.00 रुपये का उच्च स्तर और 2,693.70 रुपये का निचला स्तर छुआ।
सुबह 10 बजकर 43 मिनट पर जिंदल स्टील का शेयर 1.60 फीसदी या 16.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,034.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,044.30 रुपये का उच्च स्तर और 1,010.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।
सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर 1.30 फीसदी या 14.10 रुपये की गिरावट के साथ 1,074.30 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,079.70 रुपये का उच्च स्तर और 1,070.10 रुपये का निचला स्तर छुआ।
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