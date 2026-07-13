DMart Share Price: Godrej, HDFC AMC और डीमार्ट समेत इन शेयरों में आई गिरावट, जानिए क्या रह गईं कीमतें

HDFC AMC Share Price: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान कई दिग्गज कंपनियों के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। इस गिरावट में निफ्टी नेक्स्ट-50 के एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart), लोधा डेवलपर्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, जिंदल स्टील और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर भी शामिल दिखे। आइए जानते हैं सुबह के कारोबार में इन शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा।