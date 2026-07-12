Tax Saving Tips: माता-पिता को शेयर गिफ्ट करके क्या बचाया जा सकता है टैक्स? जानिए क्या कहते हैं नियम

Income Tax Rules On Gift Shares: माता-पिता या जीवनसाथी को शेयर गिफ्ट करना सिर्फ संपत्ति से जुड़ा फैसला नहीं है, बल्कि इससे आपके परिवार का टैक्स बिल कम हो सकता है। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि माता-पिता को शेयर गिफ्ट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जबकि पत्नी या पति को गिफ्ट करने पर टैक्स की बचत नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स कानून के मुताबिक गिफ्ट देने पर तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन बाद में उस पर मिलने वाले मुनाफे और डिविडेंड पर टैक्स के नियम अलग-अलग रिश्तों में बिल्कुल अलग हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।