Loan देते समय बैंक सैलरी के अलावा भी देखते हैं ये 5 चीजें, ज्यादा रकम चाहिए तो रखें ध्यान

हर लोन और हर क्रेडिट कार्ड का एक रिकॉर्ड बनता है। बैंक यह देखते हैं कि आपने पहले की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरे हैं या नहीं। अगर कभी एक-दो बार भुगतान में देरी हुई है तो उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर बार-बार किस्त या बिल देर से जमा किए गए हैं या भुगतान नहीं किया गया है, तो बैंक सतर्क हो जाते हैं। वहीं, समय पर भुगतान का अच्छा रिकॉर्ड आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है।