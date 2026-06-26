26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SBI, BOB या HDFC Bank, कार लोन पर कहां मिल रही सबसे कम ब्याज दर? 5 लाख के कर्ज पर जानिए EMI

Car Loan EMI Calculation: कार लोन लेने से पहले सिर्फ कम ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं है। प्रोसेसिंग फीस, लोन की अवधि, सिबिल स्कोर, शर्तें और आपकी पेमेंट कैपेसिटी को ध्यान में रखना भी जरूरी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 26, 2026

Car Loan EMI Calculation

Car Loan में 20/4/10 नियम का ध्यान रखें। (PC: AI)

Car Loan Interest Rates: नई कार खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कार लोन आपकी जेब पर सालों तक भारी पड़ सकता है। सिर्फ कम ब्याज दर देखकर फैसला करना समझदारी नहीं है। प्रोसेसिंग फीस, लोन की अवधि, हिडन चार्जेज और आपकी भुगतान क्षमता जैसे कई पहलू हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बाद में महंगा पड़ सकता है। जून 2026 में कई सरकारी बैंक, निजी बैंक और एनबीएफसी आकर्षक ब्याज दरों पर कार लोन दे रहे हैं। शुरुआती ब्याज दर 7.35 फीसदी सालाना से शुरू हो रही है। हालांकि, हर ग्राहक को यह रेट नहीं मिलती।

बैंक आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, सिबिल स्कोर, आय, नौकरी, पुराने लोन का रिकॉर्ड और चुनी गई लोन अवधि के आधार पर ब्याज दर तय करते हैं।

5 लाख के कार लोन पर क्या बनेगी EMI

बैंक / एनबीएफसी का नामब्याज दर (% सालाना)मंथली ईएमआई (₹)प्रोसेसिंग फीस
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया7.50% - 10.00%₹10,019 - ₹10,684₹1,000 तक
पंजाब नेशनल बैंक7.60% - 10.70%₹10,043 - ₹10,7970.25% तक (₹1,000 - ₹1,500)
बैंक ऑफ बड़ौदा7.60% - 11.35%₹10,043 - ₹10,959₹2,000 तक
केनरा बैंक7.45% - 11.45%₹10,007 - ₹10,984₹1,000 से ₹5,000 तक
बैंक ऑफ इंडिया7.60% - 12.55%₹10,043 - ₹11,2620.25% तक (₹2,500 - ₹10,000)
यूको बैंक7.35% - 10.00%₹9,983 - ₹10,6240.5% (अधिकतम ₹5,000)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया8.80% - 9.85%₹10,331 - ₹10,587₹1,500 - ₹4,000
आईडीबीआई बैंक7.75% - 9.30%₹10,078 - ₹10,452₹2,500
बैंक ऑफ महाराष्ट्र7.45% - 11.75%₹10,007 - ₹11,0590.25% (₹1,000 - ₹15,000)
इंडियन ओवरसीज बैंक7.55% - 12.00%₹10,031 - ₹11,122कोई शुल्क नहीं
आईसीआईसीआई बैंक8.40% से शुरू₹10,234 से शुरू2% तक
एचडीएफसी बैंक8.15% से शुरू₹10,174 से शुरू0.5% तक (₹3,500 - ₹8,000)
कर्नाटक बैंक8.12% - 11.62%₹10,167 - ₹11,0260.60% तक (₹2,500 - ₹11,000)
फेडरल बैंक7.65% - 9.00%₹10,055 से शुरू1% (₹1,000 - ₹50,000)
पंजाब एंड सिंध बैंक7.50% - 14.00%₹10,019 - ₹11,6340.25% (₹1,000 - ₹15,000)
इंडियन बैंक7.50% - 9.65%₹10,019 - ₹10,513₹1,200
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक8.99% से शुरू₹10,377 से शुरू₹10,000 तक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया7.60% - 9.30%₹10,043 - ₹10,4520.50% (₹2,000 - ₹20,000)
यहां ईएमआई की गणना 5 साल के लिए 5 लाख के लोन पर की गई है।

अगर आप भी नई कार खरीदने के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले इन पांच बातों पर जरूर ध्यान दें।

सिर्फ ब्याज दर नहीं, पूरे खर्च का हिसाब लगाएं

अक्सर लोग सबसे कम ब्याज दर देखकर लोन चुन लेते हैं। लेकिन असली खर्च सिर्फ ब्याज तक सीमित नहीं होता। प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट चार्ज, बीमा और दूसरे शुल्क भी आपकी कुल लागत बढ़ा सकते हैं। इसलिए अलग-अलग बैंकों की कुल लागत की तुलना जरूर करें।

अच्छा सिबिल स्कोर दिला सकता है सस्ता लोन

अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे अधिक है और आपने पहले के लोन या क्रेडिट कार्ड की किस्तें समय पर चुकाई हैं, तो बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। खराब क्रेडिट रिकॉर्ड होने पर ब्याज दर बढ़ सकती है या आवेदन भी खारिज हो सकता है।

लोन की अवधि सोच-समझकर चुनें

कम ईएमआई के लालच में बहुत लंबी अवधि का लोन लेना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता। इससे हर महीने की किस्त तो कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज काफी बढ़ जाता है। एक्सपर्ट 20/4/10 नियम अपनाने की सलाह देते हैं। यानी कार की कीमत का कम से कम 20 फीसदी डाउन पेमेंट करें, लोन की अवधि 4 साल तक रखें और कार की ईएमआई आपकी मासिक आय के 10 फीसदी से ज्यादा न हो।

एग्रीमेंट पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें

कई लोग लोन मंजूर होते ही बिना शर्तें पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यह गलती बाद में महंगी पड़ सकती है। प्रीपेमेंट चार्ज, फोरक्लोजर फीस, लेट पेमेंट पेनल्टी और अन्य नियमों को अच्छी तरह समझ लें।

उतना ही लोन लें, जितना आसानी से चुका सकें

कार खरीदने का फैसला भावनाओं में नहीं, बजट देखकर लें। ऐसी ईएमआई चुनें जिसे हर महीने बिना किसी परेशानी के चुका सकें। अगर किस्त आपकी आय का बड़ा हिस्सा खाने लगेगी तो भविष्य में दूसरे जरूरी खर्चों पर असर पड़ सकता है।

आखिर कौन-सा कार लोन रहेगा सबसे बेहतर?

हर व्यक्ति की आय, खर्च और जरूरत अलग होती है। इसलिए किसी एक बैंक का लोन सभी के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता। सही फैसला वही होगा जिसमें ब्याज दर कम हो, अतिरिक्त शुल्क कम हों और ईएमआई आपके मासिक बजट में आसानी से फिट बैठती हो। आवेदन करने से पहले अलग-अलग बैंकों और एनबीएफसी के ऑफर की तुलना करना हमेशा फायदेमंद रहता है।

Personal Loan Tips: पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? जान लें ये जरूरी बातें वरना बढ़ जाएगी आपकी परेशानी

ये भी पढ़ें
Personal Loan Tips

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Published on:

26 Jun 2026 04:08 pm

Hindi News / Business / SBI, BOB या HDFC Bank, कार लोन पर कहां मिल रही सबसे कम ब्याज दर? 5 लाख के कर्ज पर जानिए EMI

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

EPF Calculator: पीएफ में सिर्फ 1800 रुपये महीने के योगदान से 25 साल में बन जाएगा 19 लाख का फंड, क्या हैं टैक्स के नियम?

Employee Provident Fund
कारोबार

Upcoming Ipo: Knack Packaging समेत 10 नए आईपीओ में मिलेगा पैसा लगाने का मौका, जानिए प्राइस बैंड, GMP और दूसरी डिटेल्स

CSM Technologies IPO
कारोबार

FD Calculation: सीनियर सिटीजंस को इन 6 बैंकों की FD में मिल रहा 8% से ज्यादा रिटर्न, 2 या 5 लाख रुपये डालें तो कितना मिलेगा मुनाफा?

FD Returns Comparison Between SFB and PSU
कारोबार

Gold Rate Outlook: सोना अपने रिकॉर्ड लेवल से 29% टूटा, चांदी 1 हफ्ते में 10,000 रुपये गिरी, आगे कहां जाएंगी कीमतें? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Today
कारोबार

Unicorns in India: सिर्फ 3 साल में ही देश के 2 नए AI स्टार्टअप बन गए यूनिकॉर्न, 5 करोड़ डॉलर तक की जुटाई फंडिंग

Indian startups 2026
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.