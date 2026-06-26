SBI, BOB या HDFC Bank, कार लोन पर कहां मिल रही सबसे कम ब्याज दर? 5 लाख के कर्ज पर जानिए EMI

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.50% - 10.00% ₹10,019 - ₹10,684 ₹1,000 तक

पंजाब नेशनल बैंक 7.60% - 10.70% ₹10,043 - ₹10,797 0.25% तक (₹1,000 - ₹1,500)

बैंक ऑफ बड़ौदा 7.60% - 11.35% ₹10,043 - ₹10,959 ₹2,000 तक

केनरा बैंक 7.45% - 11.45% ₹10,007 - ₹10,984 ₹1,000 से ₹5,000 तक

बैंक ऑफ इंडिया 7.60% - 12.55% ₹10,043 - ₹11,262 0.25% तक (₹2,500 - ₹10,000)

यूको बैंक 7.35% - 10.00% ₹9,983 - ₹10,624 0.5% (अधिकतम ₹5,000)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.80% - 9.85% ₹10,331 - ₹10,587 ₹1,500 - ₹4,000

आईडीबीआई बैंक 7.75% - 9.30% ₹10,078 - ₹10,452 ₹2,500

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.45% - 11.75% ₹10,007 - ₹11,059 0.25% (₹1,000 - ₹15,000)

इंडियन ओवरसीज बैंक 7.55% - 12.00% ₹10,031 - ₹11,122 कोई शुल्क नहीं

आईसीआईसीआई बैंक 8.40% से शुरू ₹10,234 से शुरू 2% तक

एचडीएफसी बैंक 8.15% से शुरू ₹10,174 से शुरू 0.5% तक (₹3,500 - ₹8,000)

कर्नाटक बैंक 8.12% - 11.62% ₹10,167 - ₹11,026 0.60% तक (₹2,500 - ₹11,000)

फेडरल बैंक 7.65% - 9.00% ₹10,055 से शुरू 1% (₹1,000 - ₹50,000)

पंजाब एंड सिंध बैंक 7.50% - 14.00% ₹10,019 - ₹11,634 0.25% (₹1,000 - ₹15,000)

इंडियन बैंक 7.50% - 9.65% ₹10,019 - ₹10,513 ₹1,200

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.99% से शुरू ₹10,377 से शुरू ₹10,000 तक