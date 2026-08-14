Shiprocket IPO 21 गुना से अधिक हो चुका है सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में दिख रहा 38% का मुनाफा, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

शिपरॉकेट आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज हाउसों की राय कुल मिलाकर सकारात्मक है। आनंद राठी ने इसे लंबी अवधि के लिए ‘सब्सक्राइब’ रेटिंग दी है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ई-कॉमर्स के बढ़ते कारोबार से शिपरॉकेट को फायदा मिल सकता है। कंपनी का मुख्य कारोबार पहले से मुनाफे में है, जबकि इसके नए कारोबार भविष्य में ग्रोथ बढ़ाने का मौका दे सकते हैं। हालांकि, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है और यह कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बनी रह सकती है। ब्रोकरेज फर्म निर्मल बैंग ने भी आईपीओ को लंबी अवधि के नजरिए से ‘सब्सक्राइब’ करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी का पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप करीब 7,058 करोड़ रुपये बैठता है। इसके अलावा आदित्य बिरला मनी, एसबीआई केपिटल सिक्युरिटीज और वेंचुरा सिक्युरिटीज ने भी आईपीओ को लेकर सकारात्मक राय दी है।