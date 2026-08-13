Uber, Ola, Rapido को सरकार ने दिये सख्त निर्देश, राइड से पहले टिप मांगना करना होगा बंद

Advance Tip: कैब बुक करते समय ऐप पर अक्सर टिप का ऑप्शन दिखाई देता है। ग्राहक को ऐसा महसूस कराया जाता है कि टिप ऐड की, तो कैब जल्दी आएगी। कई बार तो टिप ऐड नहीं करने पर कैब मिलती ही नहीं है। लेकिन अब ग्राहकों को इस समस्या से राहत मिलने वाली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन एग्रीगेटर्स को राइड शुरू होने से पहले टिप के विकल्प हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि ड्राइवर को टिप देना पूरी तरह यात्री की मर्जी पर होना चाहिए और यह विकल्प राइड पूरी होने के बाद ही मिल सकता है। मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करने को कहा है। ये निर्देश 2025 के मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइन्स की धारा 14.15 के तहत दिये गए हैं।