Russia buy Petrol from India: जिस रूस से भारत खरीदता है क्रूड ऑयल, अब वही हमसे क्यों मांग रहा पेट्रोल?

भारत से रूस को पेट्रोल की यह सप्लाई ऐसे समय हो रही है, जब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में काफी उथल-पुथल है। भारत की रिफाइनरियां घरेलू जरूरत पूरी करने के साथ पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी करती हैं। नायरा एनर्जी के लिए भी यह घटना महत्वपूर्ण है। कंपनी की गुजरात के Vadinar में करीब 4 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली रिफाइनरी है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद कंपनी को कच्चे तेल की खरीद और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में रूस को भारतीय पेट्रोल की सप्लाई दोनों देशों के ऊर्जा कारोबार में एक नया मोड़ दिखाती है। आने वाले दिनों में अगर रूस की घरेलू कमी बनी रहती है, तो भारत से पेट्रोल की और खेप जा सकती है।