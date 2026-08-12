Gold Price Today: 9 दिन में 10,000 रुपये महंगा हो गया सोना, चांदी 20,000 रुपये उछली, जानिए आज क्या हैं आपके शहर में भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों में भारी तेजी देखने को मिली है। आज बुधवार को भी सोना हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1040 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 950 रुपये की बढ़त के साथ 1,42,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 770 रुपये की बढ़त के साथ 1,16,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। सोने के साथ ही चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में भी आज तेजी देखने को मिली । यह 1000 रुपये के इजाफे के साथ 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।