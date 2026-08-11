Aarti Pharmalabs Share Price 11th August: मजबूत तिमाही नतीजों के बाद 2 दिन में 33% चढ़ गया शेयर, 3 साल में दिया है 160% रिटर्न

30 जून 2026 को समाप्त तिमाही में आरती फार्मा लैब्स का कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू 535.79 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 386.19 करोड़ रुपये था। यानी कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 38.7% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का जून तिमाही में टैक्स के बाद मुनाफा यानी PAT 76.14 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 46.03 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इस तरह मुनाफे में सालाना आधार पर 65.4% की बढ़ोतरी हुई। प्रति शेयर आय यानी EPS भी 5.08 से बढ़कर 8.40 हो गई।