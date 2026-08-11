LPG e-KYC Process: इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहक घर बैठे पूरी करें ई-केवाईसी, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1. अपने फोन में अपनी गैस कंपनी का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करें। इंडेन के लिए IndianOil ONE, भारत गैस के लिए HelloBPCL for Business और एचपी गैस के लिए HP PAY ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2. अब LPG कनेक्शन से लिंक मोबाइल नंबर से ऐप में लॉग-इन करें।

स्टेप 3. अब फोन में AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप की मदद से चेहरे का वेरिफिकेशन होगा।

स्टेप 4. अब गैस कंपनी के ऐप के मेन्यू में प्रोफाइल सेक्शन में जाकर e-KYC/Re-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब ऐप में कैमरा ओपन होगा। अपने चेहरे को सही रोशनी में रखें और पलकें झपकाएं।

स्टेप 6. वेरिफिकेशन होने पर OTP दर्ज करें और फॉर्म सबमिट कर दें। इसके साथ ही आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।