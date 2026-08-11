11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Crude Oil में लगातार चौथे दिन तेजी, US-ईरान जंग का नहीं निकल रहा हल, जानिए आज पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Pirce Hike Reason: क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी आई है। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की नई मांग से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। ब्रेंट 87.81 डॉलर और WTI 82.20 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Aug 11, 2026

Crude Oil Pirce Update

Crude Oil के दाम में तेजी आई। (फोटो: AI)

Petrol Diesel Price Today 11 August 2026: क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर नई मांगों से दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद कमजोर हो गई है। इससे बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दोबारा खुलने को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस रास्ते से दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल और एलएनजी गुजरता है। इधर भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर दिन सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमत अपडेट करती हैं। ऐसे में मंगलवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ।

Crude Oil के दाम में उछाल

ब्रेंट क्रूड में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। यह सुबह 9 बजे 87.81 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 82.20 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। इससे पहले सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 78 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से इसमें तेजी देखने को मिली।

11 अगस्त को Petrol Diesel के दाम

शहरपेट्रोल कीमतडीजल कीमत
नई दिल्ली₹102.12₹95.20
मुंबई₹111.21₹97.83
गुरुग्राम₹102.97₹95.64
बेंगलुरु₹111.68₹99.56
चेन्नई₹107.77₹99.55
भुवनेश्वर₹108.97₹100.68
चंडीगढ़₹101.54₹89.47
पटना₹114.55₹100.49
जयपुर₹113.19₹98.25
तिरुवनंतपुरम₹115.49₹104.40

ट्रंप की नई मांग ने बढ़ाए क्रूड के दाम

ईरान ने युद्ध खत्म करने की बातचीत के तहत मुआवजे की मांग दोहराई है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के मुआवजे की बात बातचीत में कभी नहीं हुई। हालांकि, जून में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 14 बिंदुओं के एक समझौता ज्ञापन (MOU) में युद्ध के बाद ईरान के पुनर्वास और आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और क्षेत्रीय साझेदारों की ओर से 300 अरब डॉलर का फंड बनाने की योजना थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि ईरान संघर्ष में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा दे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भविष्य की किसी भी बातचीत में इन नई मांगों को मजबूती से शामिल किया जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान – ‘होर्मुज स्ट्रेट पर 100% हमारा कंट्रोल’

ये भी पढ़ें
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 09:40 am

Published on:

11 Aug 2026 09:40 am

Hindi News / Business / Crude Oil में लगातार चौथे दिन तेजी, US-ईरान जंग का नहीं निकल रहा हल, जानिए आज पेट्रोल-डीजल के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

LEAP India IPO Day 3: निवेशकों के लिए आज आखिरी मौका, GMP दिखा रहा मुनाफा, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

LEAP India IPO News
कारोबार

LPG e-KYC Process: इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहक घर बैठे पूरी करें ई-केवाईसी, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

LPG e KYC Last Date
कारोबार

Adani Group Shares: अमेरिका में गौतम अडानी पर क्रिमिनल केस खारिज हुआ तो उछल गए ग्रुप की कंपनियों के शेयर

Adani Group News
कारोबार

Gland Pharma Share 11 August: मुनाफे में बढ़ोतरी और अमेरिका में कारोबार बढ़ने का असर, शेयर में आया 12% का उछाल, ब्रोकरेज ने दी ‘Buy’ रेटिंग

Gland Pharma Share price Hike Reason
कारोबार

Share Market Today: क्रूड ऑयल के 90 डॉलर के करीब पहुंचने और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से टूटा मार्केट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Share Market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.