Crude Oil में लगातार चौथे दिन तेजी, US-ईरान जंग का नहीं निकल रहा हल, जानिए आज पेट्रोल-डीजल के रेट

ईरान ने युद्ध खत्म करने की बातचीत के तहत मुआवजे की मांग दोहराई है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के मुआवजे की बात बातचीत में कभी नहीं हुई। हालांकि, जून में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 14 बिंदुओं के एक समझौता ज्ञापन (MOU) में युद्ध के बाद ईरान के पुनर्वास और आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और क्षेत्रीय साझेदारों की ओर से 300 अरब डॉलर का फंड बनाने की योजना थी। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि ईरान संघर्ष में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा दे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भविष्य की किसी भी बातचीत में इन नई मांगों को मजबूती से शामिल किया जाएगा।