Paytm Share Price 10 August: 10% की बढ़त लेकर बंद हुआ पेटीएम का शेयर, ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाकर 2200 रुपये किया टार्गेट प्राइस

सोमवार को NSE पर पेटीएम का शेयर 9.88 फीसदी उछलकर 1,584.10 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर 1,445 रुपये पर खुला और 1,598.50 रुपये के इंट्राडे उच्च स्तर तक पहुंच गया था। यानी शेयर में 153.50 रुपये का उछाल देखने को मिला। बर्नस्टीन ने अपना टार्गेट प्राइस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,200 रुपये कर दिया है, यानी अभी के भाव से करीब 52 फीसदी ज्यादा। ब्रोकरेज ने कंपनी की रेटिंग 'आउटपरफॉर्म' बनाए रखी है। गौरतलब है कि पेटीएम ने जुलाई 2021 में 2,150 रुपये के शेयर प्राइस पर आईपीओ लॉन्च किया था।