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Paytm Share Price 10 August: 10% की बढ़त लेकर बंद हुआ पेटीएम का शेयर, ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाकर 2200 रुपये किया टार्गेट प्राइस

Paytm Share Target Price: ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने Paytm की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस का टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 2,200 रुपये कर दिया है, जो पहली बार कंपनी के IPO प्राइस से ऊपर पहुंच गया है। इससे शेयर में 10% की तेजी दर्ज की गई।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Aug 10, 2026

Paytm Share Price Hike Reason

Paytm के शेयर में तेजी दर्ज हुई। (फोटो:AI)

Paytm Share Price Rise Reason: पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications) के शेयरों में सोमवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन (Bernstein) ने शेयर का टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 2,200 रुपये कर दिया, जो अब तक का सबसे ऊंचा टार्गेट है। यह कंपनी के IPO प्राइस से भी ऊपर का टार्गेट है। ब्रोकरेज द्वारा टार्गेट प्राइस बढ़ाने की मुख्य वजह यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होने की संभावना है।

पेटीएम शेयर ( Paytm Share Price)

सोमवार को NSE पर पेटीएम का शेयर 9.88 फीसदी उछलकर 1,584.10 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर 1,445 रुपये पर खुला और 1,598.50 रुपये के इंट्राडे उच्च स्तर तक पहुंच गया था। यानी शेयर में 153.50 रुपये का उछाल देखने को मिला। बर्नस्टीन ने अपना टार्गेट प्राइस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,200 रुपये कर दिया है, यानी अभी के भाव से करीब 52 फीसदी ज्यादा। ब्रोकरेज ने कंपनी की रेटिंग 'आउटपरफॉर्म' बनाए रखी है। गौरतलब है कि पेटीएम ने जुलाई 2021 में 2,150 रुपये के शेयर प्राइस पर आईपीओ लॉन्च किया था।

यूपीआई पर MDR लगने की उम्मीद बनी वजह

ब्रोकरेज द्वारा टार्गेट प्राइस बढ़ाने की मुख्य वजह यूपीआई लेनदेन पर MDR लागू होने की संभावना है। बर्नस्टीन के मुताबिक वित्त वर्ष 2028 से UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू हो सकता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि MDR से Paytm के नेट पेमेंट मार्जिन में लगभग 3-4 बेसिस पॉइंट्स का सुधार होगा, जिससे वित्त वर्ष 2030 में EPS (प्रति शेयर आय) में पिछले अनुमानों की तुलना में लगभग 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

कंपनी के मुनाफे में भारी बढ़ोतरी

जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी का मुनाफा 220 करोड़ रुपये रहा था, जो पिछले साल की समान तिमाही के 123 करोड़ रुपये से 79 फीसदी ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 28 फीसदी बढ़कर 2,448 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

10 Aug 2026 05:08 pm

Published on:

10 Aug 2026 05:08 pm

Hindi News / Business / Paytm Share Price 10 August: 10% की बढ़त लेकर बंद हुआ पेटीएम का शेयर, ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाकर 2200 रुपये किया टार्गेट प्राइस

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