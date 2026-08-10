Wife के साथ Post Office RD में निवेश कर कैसे बनाएं 1 करोड़ का फंड? समझिए कैलकुलेशन

Post Office RD Calculator: जब पति और पत्नी दोनों वर्किंग हों, तो निवेश के लिए पैसे बचाना आसान हो जाता है। हालांकि, इसके लिए भी वित्तीय अनुशासन की जरूरत होती है। डबल इनकम का मतलब यह नहीं है कि खर्चा भी डबल कर दिया जाए। बल्कि यह निवेश को डबल करने का मौका होता है। ज्यादा पैसे घर में आ रहे हैं, तो ज्यादा निवेश किया जाए, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और अर्ली रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य हासिल किये जा सकें। यहां बहुत से कपल यह गलती करते हैं कि वे अपनी सारी सेविंग्स रिस्की शेयरों में लगा देते हैं। ऐसे में कई बार मुनाफा मिलना तो दूर, मूल रकम भी कम हो जाती है।