Wife के साथ Post Office MIS में खुलवाएं खाता, हर महीने मिलेगी इनकम, 5 साल बाद मूलधन भी आ जाएगा वापस

Post Office MIS Calculator: अगर आप अपने निवेश से मंथली इनकम चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना में एकमुश्त निवेश करना होता है और आपको हर महीने ब्याज आय मिलती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसलिए इसमें आपकी पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इस स्कीम में सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं। पति-पत्नी दोनों मिलकर इसमें निवेश करके अच्छी-खासी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं।