Yes Bank Q1 Results: पहली तिमाही में 33.7% उछला यस बैंक का शुद्ध मुनाफा, लोन और डिपॉजिट कारोबार में भी तेजी, NPA घटा

30 जून 2026 तक एक्सिस बैंक का कुल एडवांस 12.62 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें सालाना आधार पर 19 फीसदी और तिमाही आधार पर 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। रिटेल लोन 8 फीसदी बढ़कर 6.76 लाख करोड़ रुपये हो गया और यह बैंक के कुल नेट एडवांस का 54 फीसदी हिस्सा रहा। डिपॉजिट भी मजबूत रहे। कुल जमा में सालाना 18 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। करेंट अकाउंट डिपॉजिट 6 फीसदी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट 14 फीसदी और टर्म डिपॉजिट 23 फीसदी बढ़े।