RIL Q1 Results: रिलायंस का मुनाफा साल दर साल आधार पर 22% घटा लेकिन रेवेन्यू 25% बढ़ा, Jio ने फिर दिखाया दम

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। यह शेयर एनएसई पर 2.36 फीसदी या 30.60 रुपये की बढ़त के साथ 1327.20 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर ने 1 वीक में 1.61 फीसदी, 1 महीने में -0.29 फीसदी, साल 2026 में अब तक -15.66 फीसदी, 1 साल में -10 फीसदी, 3 साल में -4.97 फीसदी और 5 साल में 25.81 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1611.80 रुपये है, जो 5 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 1253.20 रुपये है, जो 11 जून 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 17,98,203.75 करोड़ रुपये है। वहीं, शेयर का पीई रेश्यो 18.35 पर है।