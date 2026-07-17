17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और दुकान चलाने वालों को भी मिल सकती है PF की सुविधा, EPFO कर रहा स्कीम पर काम

Retirement Saving: EPFO अब फ्रीलांसर, गिग वर्कर, दुकान मालिक या खुद का काम करने वाले व्यक्ति के लिए PF जैसी योजना लाने पर विचार कर रहा है। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 17, 2026

Provident Fund For Self-Employed

EPFO फ्रीलासंर के लिए PF जैसी सुविधा ला सकता है। (फोटो: AI)

PF For Gig Workers: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके लिए EPFO पीएफ और पेंशन के साथ लंबे समय की बचत तैयार करता है। लेकिन फ्रीलांसर, गिग वर्कर, दुकान मालिक या खुद का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, EPFO एक ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जो इन लोगों को भी PF स्कीम में योगदान देने की अनुमति दे सकता है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो लाखों लोग जो अभी EPF नेटवर्क से बाहर हैं, उन्हें एक व्यवस्थित रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान के जरिए लाभ मिल सकता है।

योगदान में होगा लचीलापन

मौजूदा EPF सिस्टम में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों ही हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए इसमें लचीलापन हो सकता है। यानी वे अपनी फाइनेंशियल स्थिति और इनकम के हिसाब से रोजाना, हर महीने या साल में एक बार जैसे चाहें योगदान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कमाई अनियमित होती है। इसके साथ ही यह योजना पूरी तरह से सदस्य के योगदान पर आधारित होगी। यानी प्रस्तावित EPFO ​​योजना को सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी।

टैक्स में क्या बेनिफिट मिलेगा?

प्रस्तावित स्कीम का एक्युमुलेशन फेज (जमा करने का चरण) मौजूदा EPF मॉडल की तरह ही काम करने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, सालाना 2.5 लाख रुपये तक के योगदान पर पूरी तरह टैक्स छूट मिल सकती है। मौजूदा EPF नियमों की तरह ही, इन योगदानों पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर्स टैक्स बचत का लाभ उठाते हुए रिटायरमेंट के लिए फंड बना सकेंगे।

सरकार की मंजूरी बाकी

फिलहाल इस योजना को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। लेकिन EPFO ने इस योजना के लिए जरूरी आईटी सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए अंतिम ढांचा तैयार करने से पहले कई अंतरराष्ट्रीय मॉडलों की जांच की जा रही है। ताकि भारत के लिए सबसे अच्छा सिस्टम बनाया जा सके।

PF Withdrawal New Rules: सिर्फ 3 दिन में मिलेगा अब पीएफ क्लेम का पैसा, ऑटो सेटलमेंट लिमिट भी बढ़ी, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या होंगे फायदे

ये भी पढ़ें
PF Claim Settlement In Three Days

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 01:54 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:54 pm

Hindi News / Business / डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और दुकान चलाने वालों को भी मिल सकती है PF की सुविधा, EPFO कर रहा स्कीम पर काम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने में आई गिरावट, चांदी की कीमतों में भी मंदी, जानिए आपके शहर में रेट्स

Gold Rate Today
कारोबार

Muthoot Finance Share Price: Torrent, Adani Green और हुंडई मोटर्स के शेयर 4% तक टूटे, जानिए क्या है 1 महीने का रिटर्न

Nifty Next Fifty Losers List
कारोबार

Jio Financial Share Price: RIL, HCL Tech और टेक महिंद्रा समेत इन शेयरों में आई अच्छी तेजी, जानिए क्या है PE रेश्यो

HCL Technologies Share Price
कारोबार

Wipro Share Price: Hindalco, Cipla समेत इन कंपनियों के शेयर लुढ़के, जानिए क्या है 1 हफ्ते का रिटर्न

NSE Nifty 50 Share Losers List
कारोबार

Share Market में भारी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक उछला, जानिए किन स्टॉक्स में आई सबसे अधिक खरीदारी

stock market rise
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.