डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और दुकान चलाने वालों को भी मिल सकती है PF की सुविधा, EPFO कर रहा स्कीम पर काम

PF For Gig Workers: ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके लिए EPFO पीएफ और पेंशन के साथ लंबे समय की बचत तैयार करता है। लेकिन फ्रीलांसर, गिग वर्कर, दुकान मालिक या खुद का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, EPFO एक ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जो इन लोगों को भी PF स्कीम में योगदान देने की अनुमति दे सकता है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो लाखों लोग जो अभी EPF नेटवर्क से बाहर हैं, उन्हें एक व्यवस्थित रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान के जरिए लाभ मिल सकता है।