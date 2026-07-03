PF Withdrawal New Rules: सिर्फ 3 दिन में मिलेगा अब पीएफ क्लेम का पैसा, ऑटो सेटलमेंट लिमिट भी बढ़ी, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या होंगे फायदे

EPFO 3 Day Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। EPFO ने क्लेम निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए नया ढांचा लागू किया है। अब मेंबर्स के PF क्लेम का निपटारा सिर्फ तीन दिन के भीतर करने की व्यवस्था लागू की गई है। पहले कई मामलों में मैन्युअल जांच और अन्य प्रक्रियाओं के कारण PF का पैसा मिलने में अधिक समय लग जाता था। जिन सदस्यों की केवाईसी पूरी है और सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट हैं, उन्हें पहले के मुकाबले काफी जल्दी पैसा मिल सकेगा।