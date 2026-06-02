PF में सिर्फ नॉमिनी भरना ही काफी नहीं, e-Sign के बिना नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा, जान लें प्रोसेस

EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के खाताधारकों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। कई कर्मचारी EPF में ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो यह मान लेते हैं कि फॉर्म भरने के बाद उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने स्पष्ट किया है कि जब तक आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके ई-साइन (e-sign) नहीं किया जाएगा तब तक ई-नॉमिनेशन की प्रोसेस पूरी नहीं मान जाएगी।