Blue Collar Jobs: इंजीनियर तो मिल जाएंगे, लेकिन प्लंबर नहीं! अगले 5 साल में भारत के सामने आ सकता है नया संकट

Labour Shortage: भारत के कई शहरों में इस समय तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ऐसे में एसी की मैंटेनेंस के लिए टेक्निशियंस की शॉर्टेज आए दिन सामने आ रही है। बात करने पर टेक्निशियंस लंबी वेटिंग दे रहे हैं। कई-कई बार फोन करने के बाद काम हो पाता है। प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन का कारपेंटर के साथ आपने ऐसी परेशानी अनुभव की होगी। भारत में यह समस्या अब आम हो गई है। एक तरफ लाखों युवा डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में हैं और दूसरी तरफ जरूरी कामों के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। आने वाले वर्षों में हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि इंजीनियर तो आसानी से मिल जाएं, मगर एक अच्छा प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन या बढ़ई ढूंढना मुश्किल हो जाए। कुछ एक्सपर्ट्स अब इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं।