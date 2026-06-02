Virat Kohli की तरह Vaibhav Sooryavanshi को भी कम उम्र में मिलने शुरू हुए विज्ञापन, प्रति डील 1 करोड़ तक पहुंच सकती है रकम

Vaibhav Sooryavanshi Brand Value: आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को साइन करने के लिए टॉप ब्रांड्स की लाइन लगी पड़ी है। ब्रांड्स के बीच जैसा क्रेज विराट कोहली को लेकर देखा जाता है, वैसा ही इस समय वैभव सूर्यवंशी के लिए बना हुआ है। कोहली को भी 19 साल की उम्र से ही विज्ञापन मिलना शुरू हो गए थे। स्पोर्ट्स ड्रिंक से लेकर न्यूट्रीशन, क्रिकेट बैट और फुटवियर सेगमेंट की कई कंपनियां वैभव सूर्यवंशी को अपने विज्ञापन में लेना चाहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैभव राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, जो फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। इसके बावजूद 15 साल के सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस की सब तरफ चर्चा है।