Stock Market: लगातार 5वें दिन टूटा मार्केट, सेंसेक्स 400 पॉइंट डाउन, 1 हफ्ते में 2 देशों से पिछड़ा भारतीय बाजार

वहीं, भारतीय शेयर बाजार अब साउथ कोरिया से भी पिछड़ गया है। इससे पहले ताइवान का शेयर बाजार हमसे आगे निकला था। इस तरह करीब 1 हफ्ते में 2 देशों के शेयर बाजार हमसे आगे निकल गए हैं। भारतीय शेयर बाजार अब सातवें नंबर पर आ गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 4.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रह गया है, जबकि साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन डॉलर के एम-कैप को पार कर गया है। इस तरह भारत दुनिया के शेयर बाजारों की रैंकिंग में सातवें स्थान पर खिसक गया है।