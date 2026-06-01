New Aadhaar App में क्या है रजिस्ट्रेशन का तरीका? मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की भी मिलेगी सुविधा

UIDAI Aadhaar News: आधार कार्ड अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में अगर आप mAadhaar ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। UIDAI जल्द ही पुराने mAadhaar ऐप को बंद करने जा रहा है और उसकी जगह नया Aadhaar App ले आया है। अच्छी बात यह है कि यूजर्स को किसी तरह की भागदौड़ या डेटा ट्रांसफर की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।