EPFO अपने PF मेंबर्स को देता है 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर, EDLI स्कीम में मिलता है फायदा, जानें क्लेम का प्रोसेस

बीमा राशि की गणना करते समय कर्मचारी के बेसिक वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाता है। बीमा राशि के कैलकुलेशन की बात करें, तो पिछले 12 महीनों के औसत मासिक वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) के आधार पर 30 गुना राशि मिलती है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये का अतिरिक्त बोनस मिलता है। अधिकतम भुगतान 7 लाख रुपये तक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि वेतन की गणना 15,000 रुपये की सीमा पर की जाए, तो 15,000 × 30 = 4,50,000 रुपये और 2,50,000 रुपये अतिरिक्त बोनस। इस तरह कुल भुगतान 7 लाख रुपये होगा।