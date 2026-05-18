EPF और EPS में क्या फर्क है, दोनों में कितना पैसा जमा होता है? बैलेंस चेक करने का प्रोसेस भी जानिए

बहुत से कर्मचारियों को यह नहीं पता कि उनकी सैलरी से कटने वाला पैसा और नियोक्ता यानी employer का योगदान कहां जाता है। EPF के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी हर महीने जमा करता है। यह पूरा 12 फीसदी EPF खाते में जाता है। नियोक्ता भी 12 फीसदी का योगदान देता है। लेकिन वह दो हिस्सों में बंटता है। इसमें से 3.67 फीसदी EPF खाते में जाता है और 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS खाते में जाता है। यह व्यवस्था उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है।