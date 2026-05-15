Post Office TD और Bank FD में डालें 2 लाख रुपये तो कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न, समझिए कैलकुलेशन

पैसा जमा करने के बाद सबसे ज्यादा चिंता पैसों की सुरक्षा की होती है। पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसे 'सॉवरेन गारंटी' (Sovereign Backing) प्राप्त है। यानी सरकार खुद इन्वेस्ट की गई रकम और ब्याज, दोनों की वापसी की गारंटी देती है। वहीं, अगर बैंक के साथ कोई बड़ी घटना हो जाए जैसे कि बैंक बंद होना, दिवालिया होना या RBI द्वारा उसकी बैंकिग सेवाएं बंद करना तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत, मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकता है।