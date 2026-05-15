Petrol-Diesel की कीमतों में उछाल, फिर भी गिर गए सरकारी तेल कंपनियों के शेयर, जानें क्या है वजह

Oil Marketing Companies Share Price: देश में काफी समय के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इसके बावजूद शेयर बाजार में सरकारी तेल कंपनियों (HPCL, BPCL, IOCL) के शेयरों में 2.6 फीसदी तक की गिरावट देखी की गई। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का 107 डॉलर प्रति बैरल के पार जाना और निवेशकों की उम्मीद से कम दाम बढ़ाया जाना है।