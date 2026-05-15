गौतम अदाणी ने ली डोनाल्ड ट्रंप के वकील की सेवा, दस अरब डॉलर निवेश के बदले आरोप हटा लेगा अमरीका- NYT का दावा

यह पूरा मामला तब बदला जब गौतम अदाणी ने अपनी कानूनी लड़ाई के लिए दिग्गज वकील रॉबर्ट जे. गिफ्रा जूनियर को नियुक्त किया। गिफ्रा न केवल 'सुलीवन एंड क्रॉमवेल' जैसी प्रतिष्ठित फर्म के चेयरमैन हैं, बल्कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील भी रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि वॉशिंगटन में न्याय विभाग के मुख्यालय में हुई एक गुप्त बैठक के दौरान गिफ्रा ने 100 स्लाइड्स के जरिए दलील दी कि अभियोजकों के पास ठोस सबूतों की कमी है। इसी बैठक में एक अनोखा प्रस्ताव भी दिया गया। स्लाइड में कहा गया कि यदि आरोप हटाए जाते हैं, तो अदाणी ग्रुप अमरीकी अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 15,000 नए रोजगार पैदा होंगे।