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Petrol Diesel Price Hike: पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर, देश में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

fuel inflation India: पश्चिम एशिया युद्ध के असर से देशभर में पेट्रोल-डीजल महंगा, शुक्रवार से लागू हुए नए दाम।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

May 15, 2026

petrol-diesel

देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े : (Photo- Patrika)

Petrol-Diesel: पश्चिेम एशिया में जारी युद्ध के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर अब आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी, जो अब सच साबित हुई है। आज शुक्रवार सुबह 6 बजे से दिल्ली समेत देशभर में पेट्रोल और डीजल के नए दाम लागू कर दिए गए हैं। नई दरों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी जंग की शुरुआत के बाद पहली बार है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94.77 से बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है और यह 87.67 रुपए से 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

अन्य महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.74 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि मुंबई में यह 106.68 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं, चेन्नई में पेट्रोल अब 103.67 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

डीजल की बात करें तो कोलकाता में इसकी कीमत 95.13 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि चेन्नई में उपभोक्ताओं को इसके लिए 92.25 रुपए प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं।

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Updated on:

15 May 2026 07:04 am

Published on:

15 May 2026 06:41 am

Hindi News / National News / Petrol Diesel Price Hike: पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर, देश में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

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