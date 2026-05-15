Modi UAE Visit 2026: युद्ध के साये में पीएम मोदी का यूएई दौरा, क्या भारत को मिलेगी तेल संकट से राहत? जानें पूरी डिटेल

Modi UAE Visit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से अपने पांच देशों के दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरे का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात (UAE) होगा। ऐसे समय में पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जब पश्चिम एशिया क्षेत्र अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है।