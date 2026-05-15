शहरी गर्मी पर ग्लोबल स्टडी का खुलासा: तापमान घटाते हैं पेड़, लेकिन राहत अमीरों को ज्यादा, गरीब शहर बन रहे ‘हीट आइलैंड’

Urban Heat Island effect:दुनिया भर में बढ़ती शहरी गर्मी और ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव के बीच पेड़ अब सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि शहरों के लिए प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम बनते जा रहे हैं। एक वैश्विक अध्ययन में 9,000 बड़े शहरों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि पेड़ औसतन 0.15 डिग्री सेल्सियस तक शहरी तापमान कम करते हैं। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ों के बिना कई शहर आज की तुलना में दोगुने अधिक गर्म होंगे।