NEET UG Paper Leak 2026: नीट पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने बुलाई हाई-लेवल मीटिंग, दोबारा परीक्षा पर मंथन

NEET UG Paper Leak 2026, Dharmendra Pradhan High Level Meeting on NEET Re-Exam: नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को अपने आवास पर एक हाई-लेवल बैठक बुलाई, जिसमें नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा से जुड़ी प्रमुख एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।