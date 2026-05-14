‘सतीशन को केरल CM नहीं बनने देना चाहते थे वेणुगोपाल, हाईकमान पर दबाव भी डाला’, केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सतीशन को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा- वीडी सतीशन जी को केरल कांग्रेस विधायक दल का नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुने जाने पर हार्दिक बधाई। यह उनकी मेहनत, समर्पण और पार्टी के प्रति लगन का सही सम्मान है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ मैं भी रहा और उनकी नियुक्ति से बहुत खुशी हुई है।'